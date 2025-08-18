Garanzie di sicurezza per l’Ucraina: Trump annuncia il contributo di Europa e Stati Uniti

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che l’Europa è pronta a offrire garanzie di sicurezza all’Ucraina e che gli Stati Uniti parteciperanno a questo sforzo. La dichiarazione è stata fatta alla Casa Bianca, prima di un cruciale incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e numerosi leader europei.
“Abbiamo delle persone [leader europei] che aspettano in un’altra stanza in questo momento… vogliono offrire protezione”, ha dichiarato Trump ai giornalisti, sottolineando la convinzione dei partner europei. Ha poi aggiunto che gli Stati Uniti li “aiuteranno in questo” e che, in ogni caso, “garantiranno [all’Ucraina] un’ottima protezione, un’ottima sicurezza”. Non sono stati specificati i dettagli del contributo americano.
L’incontro alla Casa Bianca è di portata storica, come sottolineato da Trump stesso, che ha notato come sia la prima volta che un numero così elevato di leader europei si riunisce in un’unica occasione. Tra i presenti figurano il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro italiano Giorgia Meloni, il presidente finlandese Alexander Stubb, oltre alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e al segretario generale della NATO Mark Rutte. L’obiettivo è coordinare una risposta unita per la stabilità in Ucraina e nella regione, cercando di porre fine al conflitto in corso.