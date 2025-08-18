Close Menu
Trending
lunedì 18 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Gnews

Garanzie di sicurezza per l’Ucraina: Trump annuncia il contributo di Europa e Stati Uniti

Luigi CamilloniBy Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2025

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che l’Europa è pronta a offrire garanzie di sicurezza all’Ucraina e che gli Stati Uniti parteciperanno a questo sforzo. La dichiarazione è stata fatta alla Casa Bianca, prima di un cruciale incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e numerosi leader europei.

“Abbiamo delle persone [leader europei] che aspettano in un’altra stanza in questo momento… vogliono offrire protezione”, ha dichiarato Trump ai giornalisti, sottolineando la convinzione dei partner europei. Ha poi aggiunto che gli Stati Uniti li “aiuteranno in questo” e che, in ogni caso, “garantiranno [all’Ucraina] un’ottima protezione, un’ottima sicurezza”. Non sono stati specificati i dettagli del contributo americano.

L’incontro alla Casa Bianca è di portata storica, come sottolineato da Trump stesso, che ha notato come sia la prima volta che un numero così elevato di leader europei si riunisce in un’unica occasione. Tra i presenti figurano il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro italiano Giorgia Meloni, il presidente finlandese Alexander Stubb, oltre alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e al segretario generale della NATO Mark Rutte. L’obiettivo è coordinare una risposta unita per la stabilità in Ucraina e nella regione, cercando di porre fine al conflitto in corso.

Share.
Luigi Camilloni

Direttore responsabile Agenparl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica, economica e sociale.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl