domenica 17 Agosto 2025
Lazio

ROCCASECCA: LA MUSICA DEL FESTIVAL GAZZELLONI NEI LUOGHI DI SAN TOMMASO A RITMO DI ARPA E ROCK

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sun 17 August 2025 *ROCCASECCA: LA MUSICA DEL FESTIVAL GAZZELLONI NEI LUOGHI DI SAN TOMMASO A
RITMO DI ARPA E ROCK*
*Concerto all’alba sul monte Asprano con Micol Arparock e le musiche dei
più grandi gruppo musicali contemporanei*
Un esperimento musicale riuscito quello voluto dalla direzione artistica
del XXX Festival Internazionale Severino Gazzelloni a Roccasecca.
Alle sei del mattino, di domenica, nei luoghi natali di San Tommaso
D’aquino, nello specifico nello spazio antistante la prima chiesa al mondo
dedicata al Dottore Angelico sul monte Asprano, è andato in scena il
Concerto all’Alba.
Un concerto molto particolare, perché ad esibirsi è stata un’artista che
suona l’arpa: Micol Arparock. Ma non solo si è esibita nelle musiche che
abitualmente produce uno strumento come l’arpa, ma arrangiando le canzoni
più famose di gruppi come i Led Zeppelin, i Nirvana, i Genesis, i Pink
Floid, cantanti come Bruce Springstein.
Insomma, una vera e propria contaminazione di generi che ha strappato
applausi e ovazioni al pubblico che, incamminatosi sulla montagna, con
tanto di coperta per sedersi, si è gustato uno spettacolo unico e
straordinario.
La musica rock nel luogo per eccellenza della spiritualità come il monte
Asprano, potendo ammirare un panorama fantastico e percorrere la via della
filosofia tomistica: una serie di installazioni che il Comune di Roccasecca
ha realizzato per celebrare l’VIII centenario della nascita di Tommaso
d’Aquino.
“Anche il Festival Gazzelloni – hanno spiegato il direttore artistico
Giuseppina Iannotta e l’assessore alla cultura Valentina Chianta – hanno
voluto rendere omaggio alla nascita di San Tommaso avvenuta a Roccasecca
nel 1225. Una terra, la nostra, che proprio le figure di Tommaso D’Aquino e
Severino Gazzelloni, fanno conoscere a tutto il mondo. Siamo soddisfatte
per l’esito di questo concerto perché la qualità dell’esibizione di Micol è
stata altissima e la risposta del pubblico entusiasta”.
“Il Festival Gazzelloni – ha aggiunto il sindaco Giuseppe Sacco – è uno
straordinario vettore di promozione della nostra città e dei suoi luoghi
più belli. Se poi la proposta artistica incontra anche la figura di San
Tommaso e i suoi luoghi natali allora il risultato è ancora più forte.
Complimenti a Micol Arparock: artista straordinaria”.

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl