(AGENPARL) – Sun 17 August 2025 MORFINO (M5S): “SOLIDARIETÀ A STEFANIA ASCARI, BASTA CAMPAGNE DI FANGO
“Esprimo la mia totale solidarietà alla collega Stefania Ascari, vittima dell’ennesimo attacco diffamatorio da parte del quotidiano Il Tempo.
Difendere i diritti umani, schierarsi contro ogni forma di discriminazione e lavorare per la pace in Medio Oriente non può e non deve mai diventare un pretesto per campagne di delegittimazione politica.
Questi attacchi non colpiscono solo Stefania, ma rappresentano un tentativo di intimidire tutti coloro che, come noi del Movimento 5 Stelle, portano avanti con coerenza valori di giustizia, legalità e solidarietà internazionale.
Noi non arretreremo di un passo: continueremo a batterci con forza nelle istituzioni per la tutela dei diritti, per la pace e contro chi vuole ridurre il dibattito politico a mero fango mediatico.”
Daniela Morfino
Deputata M5S – Componente Intergruppo Parlamentare per la Palestina e Israele
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle
(AGENPARL) – Sun 17 August 2025 MORFINO (M5S): “SOLIDARIETÀ A STEFANIA ASCARI, BASTA CAMPAGNE DI FANGO