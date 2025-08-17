(AGENPARL) – Sun 17 August 2025 MO: AURIEMMA (M5S), SOLIDARIETÀ A STEFANIA ASCARI E CONDANNA PER CAMPAGNA DIFFAMATORIA
Esprimo la mia piena solidarietà alla collega Stefania Ascari, da settimane oggetto di una campagna diffamatoria e vergognosa da una parte consistente della stampa italiana e oggi addirittura sbattuta in prima pagina sul quotidiano “Il Tempo” con affermazioni a dir poco surreali.
È evidente come, sempre più spesso, una certa informazione scivoli in un atteggiamento volto a difendere acriticamente la narrazione ufficiale del governo di Israele arrivando a giustificare un vero e proprio massacro ai danni del popolo palestinese. Chi tenta di raccontare ciò che realmente sta accadendo a Gaza viene delegittimato, colpito e isolato.
Queste pratiche diffamatorie e calunniose non solo offendono la dignità delle persone coinvolte, ma le espongono anche a rischi concreti per la loro sicurezza.
Così Carmela Auriemma, Vice presidente vicaria del gruppo M5S Camera.
