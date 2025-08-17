(AGENPARL) – Sun 17 August 2025 M5S: VERGOGNOSO ISRAELE NEGHI SUE RESPONSABILITÀ
È vergognoso che il governo Israeliano creda di poter negare le responsabilità che hanno condotto alla morte di Marah, una ragazza palestinese morta a Pisa a seguito della grave denutrizione a cui è stata costretta a Gaza e frutto delle politiche genocide del governo di Netanyahu. Marah e la sua famiglia meritano rispetto, Giustizia e verità.
Così in una nota Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera: Andrea Quartini, deputato M5S Toscana e Irene Galletti, consigliera Regione Toscana M5S.
