La Coalizione dei Volenterosi pronta a inviare una “forza di rassicurazione” in Ucraina

La Coalizione dei Volenterosi ha confermato la propria disponibilità a schierare una “forza di rassicurazione” in Ucraina non appena saranno cessate le ostilità, con l’obiettivo di proteggere cieli e mari e sostenere la ricostituzione delle forze armate ucraine.
Lo ha dichiarato l’ufficio del Primo Ministro del Regno Unito, a seguito di un incontro virtuale della coalizione presieduto congiuntamente dal Primo Ministro britannico Keir Starmer e dal Presidente francese Emmanuel Macron. La dichiarazione sottolinea il sostegno continuo all’Ucraina e l’apprezzamento per l’impegno del presidente statunitense Donald Trump, che ha garantito misure di sicurezza attraverso la Forza multinazionale Ucraina e altre iniziative della coalizione.
I leader europei e della NATO, tra cui il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, il Presidente finlandese Alexander Stubb, il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Segretario Generale della NATO Mark Rutte, parteciperanno all’incontro a Washington DC con Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky previsto per il 18 agosto.
La coalizione ha anche precisato che i colloqui di pace sull’Ucraina potranno avere luogo solo nel contesto di una cessazione significativa e duratura delle ostilità. La dichiarazione del 17 agosto evita il termine “cessate il fuoco”, in linea con la posizione di Trump, che ritiene che l’obiettivo sia un accordo di pace definitivo piuttosto che una semplice sospensione temporanea del conflitto.
Il vertice Russia-Stati Uniti in Alaska del 15 agosto, tra Putin e Trump, è stato un passaggio chiave verso questi sviluppi. L’incontro, durato circa tre ore e comprendente colloqui individuali e sessioni ristrette “a tre contro tre”, ha avuto come tema centrale la risoluzione del conflitto ucraino. Putin ha ribadito la necessità di voltare pagina nelle relazioni bilaterali e ha invitato Trump a Mosca, mentre il presidente statunitense ha evidenziato i progressi nei negoziati, pur sottolineando che non tutte le questioni erano state risolte.
Con il prossimo incontro a Washington, la Coalizione dei Volenterosi intende rafforzare il sostegno all’Ucraina e garantire un coordinamento più stretto tra gli alleati per il futuro accordo di pace.