(AGENPARL) – Sun 17 August 2025 ASCARI, LANZI E CROATTI (M5S EMILIA-ROMAGNA): ATTACCHI INACCETTABILI, PIENA SOLIDARIETÀ A STEFANIA
Il coordinamento regionale MoVimento 5 Stelle Emilia-Romagna esprime a nome dell’intera comunità la totale vicinanza e solidarietà a Stefania Ascari per i vergognosi attacchi diffamatori che sta subendo da parte del quotidiano Il Tempo. Accusare una parlamentare da sempre in prima linea nella difesa dei diritti umani e delle minoranze di antisemitismo è un’operazione tanto grave quanto infamante, che nulla ha a che vedere con il legittimo confronto politico. È evidente che si tratti di un tentativo di intimidazione volto a colpire chi denuncia con coraggio i crimini di guerra e le violazioni del diritto internazionale commesse dal governo Netanyahu a Gaza. Respingeremo sempre al mittente queste campagne di delegittimazione e ribadiamo con forza che la lotta contro ogni forma di odio e discriminazione, compreso l’antisemitismo, è parte integrante della nostra storia e dei nostri valori. Stefania non è sola: insieme a lei continueremo a difendere la pace, la verità e la dignità dei popoli oppressi.
Sen. Marco Croatti – Gabriele Lanzi
Coordinatori regionali M5S Emilia-Romagna
