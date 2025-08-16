(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 UCRAINA, M5S: ALTRO CHE TAPPETO ROSSO, CON MELONI ITALIA SCENDILETTO
Roma, 16 agosto – “Altro che tappeti rossi: con Meloni l’Italia è ridotta a scendiletto degli interessi internazionali. Mentre le decisioni sul futuro del mondo si prendono tra Alaska e campi da golf, a Roma si certifica il fallimento della propaganda della Premier sulla mai pervenuta ‘centralità italiana’. Il nostro Paese è costretto a una sudditanza atlantica che lo trascina in una corsa al riarmo scellerata, costosissima e utile solo ai grandi interessi militari definiti altrove. Serve una politica estera credibile, che difenda davvero l’interesse nazionale ed esca dalla modalità ‘non disturbare’ in cui è stata confinata l’Italia da chi è patriota solo sulla carta.”
Lo affermano i senatori M5S Pietro Lorefice e Bruno Marton, capigruppo nelle Commissioni Politiche Ue ed Esteri e Difesa di Palazzo Madama, e i deputati Arnaldo Lomuti e Marco Pellegrini, capigruppo e componente della Commissione Difesa di Montecitorio.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle
(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 UCRAINA, M5S: ALTRO CHE TAPPETO ROSSO, CON MELONI ITALIA SCENDILETTO