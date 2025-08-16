(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 PIPPO BAUDO, FLORIDIA: CI LASCIA PEZZO STORIA ITALIANA
“Con la morte di Pippo Baudo se ne va una parte della storia italiana. Non era solo un uomo di spettacolo, era la voce familiare che entrava nelle case con naturalezza, quasi un amico che sembrava appartenere a tutti, con l’eleganza e la professionalità che lo hanno sempre contraddistinto. La sua figura si intreccia con la memoria collettiva del nostro Paese, con i riti, i sogni e le trasformazioni di un’Italia che lui ha saputo raccontare e accompagnare per decenni. Oggi resta un vuoto, ma resta anche l’eredità viva di chi ha fatto della televisione un pezzo di cultura e di identità nazionale”.
Così la presidente della commissione di vigilanza Rai Barbara Floridia.
