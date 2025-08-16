(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 NITAG, MAZZELLA (M5S): SCHILLACI FA PASSO INDIETRO IN NOMINE E CREDIBILITÁ
“Finalmente, dopo settimane di intense pressioni e richieste da parte mia e di numerosi professionisti del settore, il Ministro Schillaci ha deciso di revocare la composizione della commissione NITAG, intrisa di No Vax, in linea con quanto ho chiesto di fare ripetutamente. Tuttavia, questa rinuncia non può cancellare la profondissima preoccupazione per la gestione recente della sanità pubblica: una decisione di tale portata lascia intravedere due problemi gravissimi. La prima ipotesi è che il ministro abbia agito senza nemmeno leggere i curricula dei soggetti introdotti inizialmente nella commissione: una gravità inaccettabile che mina la qualità delle valutazioni scientifiche e dei consigli al Governo. La seconda ipotesi è che tali nomine siano state dettate da qualche manina: se fosse confermata la tesi delle pressioni della segretaria politica del Ministero Rita di Quinzio, in quota FDI, reputo che a questo punto il ministro faccia bene ad allontanarla da ruoli chiave. Quanto accaduto rischia di alimentare una perdita di fiducia nelle istituzioni sanitarie e nella capacità decisionale del Ministero di operare in modo responsabile, puntuale e fondato sulle evidenze scientifiche.
Se i nomi inseriti nella Commissione hanno suscitato critiche da parte della comunità scientifica, delle opposizioni e di parte della maggioranza, ciò mette in discussione la credibilità stessa degli strumenti di consulenza tecnico-scientifica su cui si fondano decisioni essenziali per la salute pubblica. Questo episodio non è solo una questione di nomine: è una verifica cruciale sulla capacità del Ministero di essere veramente al servizio della salute dei cittadini, senza compromettere l’uso corretto della scienza e senza cedere a logiche spartitorie. I cittadini hanno diritto a una sanità pubblica gestita con rigore e senza compromessi ideologici”.
Così il senatore M5S Orfeo Mazzella.
