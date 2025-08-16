Close Menu
Trending
sabato 16 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Europa

L’UE divisa sul vertice in Alaska: niente dichiarazione congiunta, avanti con la “coalizione dei volenterosi” – Editoriale

Luigi CamilloniBy Nessun commento2 Mins Read
Unione europea
Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2025

Le nazioni dell’Unione Europea non sono riuscite ad adottare una dichiarazione congiunta dopo il vertice Russia–Stati Uniti in Alaska del 15 agosto. Nonostante una riunione d’urgenza degli ambasciatori dei 27 Stati membri a Bruxelles, il documento ufficiale dell’UE non è arrivato. Al suo posto, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha pubblicato su X una dichiarazione firmata da un ristretto gruppo di leader: Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Keir Starmer, Alexander Stubb, Donald Tusk e Antonio Costa.

Il testo non ha accolto la proposta principale avanzata dal presidente statunitense Donald Trump, ossia una soluzione a lungo termine del conflitto senza precondizioni per un cessate il fuoco preliminare. Al contrario, si limita a ribadire le consuete posizioni europee: forniture militari a Kiev, richieste di una “pace giusta” e impegno per garantire la sovranità ucraina.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che la cosiddetta “coalizione dei volenterosi” si riunirà presto per definire garanzie di sicurezza concrete per Kiev, sottolineando la volontà di collaborare strettamente con Trump e con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Anche il premier britannico Keir Starmer ha sostenuto gli sforzi del leader statunitense, pur minacciando nuove sanzioni contro Mosca in caso di mancata de-escalation.

Da parte sua, Zelensky ha ribadito la necessità di garanzie di sicurezza a lungo termine e ha chiesto sanzioni più dure contro la Russia qualora non si giunga rapidamente a un incontro trilaterale tra Mosca, Washington e Kiev. Secondo fonti ucraine, le discussioni con Trump avrebbero incluso l’ipotesi di “garanzie non NATO”, ispirate alla clausola di difesa collettiva dell’articolo 5 dell’Alleanza, ma collocate fuori dal quadro atlantico.

Il vertice in Alaska, durato oltre tre ore tra incontri ristretti e bilaterali, ha confermato che la risoluzione del conflitto ucraino resta il fulcro della diplomazia globale. Tuttavia, le profonde divisioni interne all’UE sulle modalità e sui tempi della trattativa mettono in evidenza quanto sia complesso armonizzare le strategie occidentali in una fase tanto delicata.

Share.
Luigi Camilloni

Direttore responsabile Agenparl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica, economica e sociale.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl