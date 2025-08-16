Close Menu
Trending
sabato 16 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

CARAMIELLO (M5S): EMERGENZA SICCITÀ AL SUD, GOVERNO ASSENTE E POSTI LAVORO A RISCHIO

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 CARAMIELLO (M5S): EMERGENZA SICCITÀ AL SUD, GOVERNO ASSENTE E POSTI LAVORO A RISCHIO
“L’ultimo richiamo della Corte dei Conti fotografa uno stato drammatico: il Sud, e la Sicilia in particolare, sta vivendo – soprattutto nelle ultime settimane – una crisi idrica senza precedenti, con invasi in parte inutilizzabili, reti che persempre frammentarie perdono milioni di metri cubi di acqua che dovrebbero nutrire l’agricoltura, l’industria e le famiglie. La Corte dei Conti descrive un sistema idrico allo sbando, un’immagine che non ammette indugi né rimandi. Eppure, dinanzi a questa emergenza strutturale, il Governo resta impigliato in una governance priva di coordinamento, capace solo di spargere protocolli senza tempi e senza risorse. Il risultato è semplice e drammatico: aziende agricole e zootecniche in ginocchio, filiere commerciali e logistiche destabilizzate, occupazione a rischio e una ferita profonda nel tessuto sociale ed economico del Mezzogiorno. Non si tratta di una mera crisi di stagione. È una criticità che nasce da anni di frammentazione, dall’assenza di una strategia pubblica, partecipata e lungimirante, e dall’incapacità di investire dove serve davvero: manutenzione delle infrastrutture, verifica delle falde, razionamenti controllati e soprattutto un modo di governare l’acqua che sia comprensibile, misurabile e responsabile. Il Governo deve adottare un piano idrico straordinario, capace di restituire fiducia agli agricoltori e agli operatori economici, con interventi immediati di manutenzione degli invasi, verifica delle falde, riuso delle acque reflue e una riduzione concreta delle perdite. La posta in gioco è alta: non si tratta solo di una questione di tavoli e protocolli, ma della possibilità di salvare aziende, posti di lavoro e il futuro di un intero Sud”.
Così Il deputato M5S Alessandro Caramiello.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl