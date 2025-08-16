(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 ALOISIO (M5S): GIULI PROMETTE SOSTEGNO AD AREE INTERNE MA NON HA LETTO PSNAI
“Evidentemente la calura estiva sta privando il ministro Giuli di affrontare con lucidità le dichiarazioni che sta rilasciando durante alcune scampagnate fuori porta trasformate in passerelle istituzionali. Apprendo con sommo stupore che, in visita a Rocca Ubaldinesca di Sassocorvaro, il ministro abbia dichiarato che ‘il binomio cultura-borghi è inscindibile e che il Governo Meloni sta perseguendo una valorizzazione concreta dei borghi delle aree interne’. Parole condivisibili ovviamente ma che non possono coprire l’agenda reale del Governo che sta remando in direzione diametralmente opposta rispetto alle esternazioni di Giuli. La realtà, come ho denunciato anche in un’interrogazione parlamentare del 3 luglio 2025, è che col piano Strategico Nazionale delle Aree Interne (PSNAI) approvato il 15 marzo 2025, l’Esecutivo ha letteralmente formalizzato che molte ‘aree interne non possono porsi alcun obiettivo di inversione di tendenza ma al massimo essere accompagnate in un percorso di cronicizzato declino e invecchiamento’, il che certifica l’abbandono di fatto da parte dello Stato, considerando questi territori come residui da gestire in regime di declino permanente. Una politica del ‘lasciar perdere’ che non è né strategica né dignitosa e che suona piuttosto come una resa che impoverisce milioni di cittadini, deprime l’identità culturale locale e sottrae risorse preziose al Paese. Delle due l’una: o Giuli non ha letto il documento redatto dal Governo a marzo oppure ha deciso di rilasciare le classiche dichiarazioni propagandistiche a cui ci ha abituati. O entrambe le opzioni”.
Così la senatrice M5S Vincenza Aloisio.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle
(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 ALOISIO (M5S): GIULI PROMETTE SOSTEGNO AD AREE INTERNE MA NON HA LETTO PSNAI