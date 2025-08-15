Close Menu
venerdì 15 Agosto 2025
Putin e Trump si incontreranno in Alaska per un vertice storico

Roma, 15 Agosto 2025

Il presidente russo Vladimir Putin si recherà in Alaska per incontrare il presidente statunitense Donald Trump, in quello che sarà il loro primo faccia a faccia dal ritorno di Trump alla Casa Bianca a gennaio e la prima visita di un leader russo nello stato americano, anche considerando i periodi dell’Impero russo e dell’URSS. Il vertice si svolgerà presso la base militare Elmendorf-Richardson di Anchorage, un luogo simbolico poiché ospita le tombe di nove piloti sovietici caduti durante il programma di prestiti e locazioni tra il 1942 e il 1945. Il Cremlino ha sottolineato il valore storico di questa scelta, soprattutto nell’anno dell’80° anniversario della vittoria sulla Germania nazista e sul Giappone militarista.

L’incontro è stato organizzato in tempi record: meno di una settimana dall’annuncio alla data dell’evento. Le delegazioni hanno dovuto completare le procedure per i visti, definire la sede, gestire le questioni organizzative e garantire la sicurezza. Putin e Trump si vedranno alle 11:30 ora locale (22:30 a Mosca), iniziando con un colloquio a porte chiuse con i soli interpreti, seguito da una colazione di lavoro alla quale parteciperanno solo cinque membri per delegazione. Per la Russia, oltre a Putin, saranno presenti il ministro degli Esteri Sergej Lavrov, il consigliere Yuri Ushakov, il ministro della Difesa Andrej Belousov, il ministro delle Finanze Anton Siluanov e il rappresentante speciale Kirill Dmitriev.

Il vertice non ha una durata prestabilita e si concluderà con una conferenza stampa congiunta. Tra i temi principali figura la risoluzione della crisi ucraina, ma si discuteranno anche pace e sicurezza globale, cooperazione economica e commerciale, e questioni internazionali urgenti. Putin ha ribadito la necessità di raggiungere accordi che garantiscano stabilità in Europa e nel mondo, anche attraverso possibili intese sul controllo delle armi strategiche.

Luigi Camilloni

Direttore responsabile Agenparl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica, economica e sociale.

