IL COMUNE COMUNICA – dichiarazioni di nascita: da settembre servizio attivo anche nella Delegazione San Paolo

DA SETTEMBRE SERVIZIO ATTIVO
ANCHE NELLA DELEGAZIONE SAN PAOLO
La Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici comunica che a partire da lunedì 8 settembre sarà possibile effettuare le dichiarazioni di nascita presso la Delegazione San Paolo (via Ricchioni 1). Il servizio è attualmente disponibile presso l’Ufficio di Stato Civile della sede Centrale (corso Vittorio Veneto 4) e presso gli Uffici separati di Stato Civile di Carbonara (via Geremia d’Erasmo 3) e Carrassi- San Pasquale (corso Benedetto Croce 96): l’attivazione del servizio nella Delegazione di via Ricchioni si pone l’obiettivo di agevolare le famiglie dei nuovi nati nel vicino Ospedale San Paolo, come già avviene per le altre strutture ospedaliere della città.
