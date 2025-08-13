(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 COMUNICATO STAMPA
UFFICIO DI SCOPO X MUNICIPIO: MASSIMA FIDUCIA NELL’AMMINISTRAZIONE FALCONI
Strumento concordato con il territorio per mettere il mare di Roma al centro dell’azione capitolina
Roma, 13 agosto 2025 – “La scelta di istituire l’Ufficio di Scopo per il Municipio Roma X è stata condivisa con il presidente Falconi e con la sua amministrazione proprio con l’obiettivo di mettere il territorio municipale più esteso della Capitale e il mare di Roma al centro dell’azione di Governo.
Insieme al Municipio, con il quale sussistono rapporti di massima fiducia e di piena collaborazione, è stato individuato questo strumento come il più adatto per coordinare le diverse articolazioni capitoline e le azioni promosse dai vari assessorati e dai dipartimenti, al fine di garantire maggiore rapidità e omogeneità nel processo di sviluppo e di rigenerazione già avviato nel territorio”.
È quanto si legge in una nota inviata dal Campidoglio.
