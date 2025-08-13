Close Menu
SICUREZZA, PAVANELLI (M5S): CITTADINI VANNO PROTETTI DA FURTO DATI

Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 SICUREZZA, PAVANELLI (M5S): CITTADINI VANNO PROTETTI DA FURTO DATI
Roma, 13 agosto – “Il Movimento 5 Stelle esprime profonda preoccupazione per l’ennesimo fallimento nell’ambito della protezione dei dati personali, questa volta con vittime ignare gli ospiti degli hotel. Le notizie di oggi confermano che decine di migliaia di scansioni ad alta risoluzione di documenti d’identità – passaporti, carte d’identità, patenti – impiegati nei check-in di alberghi italiani sono stati rubati da strutture ricettive italiane e venduti online nel dark web. Il governo Meloni che tanto parla di sicurezza e protezione dei cittadini dovrebbe agire per mettere in sicurezza i loro dati e identità digitali. Questi farvi fatti dimostrano l’urgenza di passare dalle parole ai fatti, garantendo che la digitalizzazione non diventi una minaccia per la sicurezza dei cittadini”.
Lo afferma la deputata M5S Emma Pavanelli.
