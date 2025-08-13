Close Menu
ROMA – SMANTELLATO UNA CENTRALE PER LO SPACCIO. CARABINIERI SEQUESTRANO 52 KG DI DROGA E 100 MILA EURO IN CONTANTI

Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO
Compagnia di Castel Gandolfo
Comunicato Stampa
ROMA  SMANTELLATO UNA CENTRALE PER LO SPACCIO. CARABINIERI SEQUESTRANO 52
KG DI DROGA E 100 MILA EURO IN CONTANTI.
ROMA – Notte movimentata ad Albano Laziale, Aprilia ed Ardea. Ad Albano,
sulla via Nettunense, dove i Carabinieri della Stazione di Cecchina hanno
inseguito e bloccato, dopo 4 km, un motociclista che aveva ignorato lalt
imposto dai militari impegnati in un servizio di controllo del territorio.
Nel vano portaoggetti del mezzo sono stati rinvenuti 24.800 euro in
contanti, ritenuti di provenienza illecita e sequestrati. Gli
approfondimenti investigativi hanno permesso di individuare altri luoghi di
stoccaggio di sostanze stupefacenti.
Durante le perquisizioni domiciliari:
Ad Aprilia (LT), sono stati sequestrati 52,1 kg di droga (45,7 kg di hashish
e 6,4 kg di marijuana in confezioni sottovuoto).
Ad Ardea (RM) sono stati rinvenuti ulteriori 72.500 euro in contanti e
appunti manoscritti riconducibili allattività di spaccio.
Al termine delle operazioni, due persone sono state denunciate per
ricettazione, mentre una è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio
di sostanze stupefacenti e condotta presso la Casa Circondariale di
Velletri.
Loperazione conferma limpegno costante dellArma nel contrasto allo
spaccio di stupefacenti e alla criminalità sul territorio.
Le persone coinvolte sono da ritenersi presunti innocenti fino a sentenza di
condanna definitiva.
130825
__________________________________________________________________________
Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma
P.zza San Lorenzo in Lucina, 6
00186 Roma

