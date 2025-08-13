(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO
Compagnia di Castel Gandolfo
Comunicato Stampa
ROMA SMANTELLATO UNA CENTRALE PER LO SPACCIO. CARABINIERI SEQUESTRANO 52
KG DI DROGA E 100 MILA EURO IN CONTANTI.
ROMA – Notte movimentata ad Albano Laziale, Aprilia ed Ardea. Ad Albano,
sulla via Nettunense, dove i Carabinieri della Stazione di Cecchina hanno
inseguito e bloccato, dopo 4 km, un motociclista che aveva ignorato lalt
imposto dai militari impegnati in un servizio di controllo del territorio.
Nel vano portaoggetti del mezzo sono stati rinvenuti 24.800 euro in
contanti, ritenuti di provenienza illecita e sequestrati. Gli
approfondimenti investigativi hanno permesso di individuare altri luoghi di
stoccaggio di sostanze stupefacenti.
Durante le perquisizioni domiciliari:
Ad Aprilia (LT), sono stati sequestrati 52,1 kg di droga (45,7 kg di hashish
e 6,4 kg di marijuana in confezioni sottovuoto).
Ad Ardea (RM) sono stati rinvenuti ulteriori 72.500 euro in contanti e
appunti manoscritti riconducibili allattività di spaccio.
Al termine delle operazioni, due persone sono state denunciate per
ricettazione, mentre una è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio
di sostanze stupefacenti e condotta presso la Casa Circondariale di
Velletri.
Loperazione conferma limpegno costante dellArma nel contrasto allo
spaccio di stupefacenti e alla criminalità sul territorio.
Le persone coinvolte sono da ritenersi presunti innocenti fino a sentenza di
condanna definitiva.

