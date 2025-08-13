Close Menu
MIGRANTI, BEVILACQUA (M5S): CON ENNESIMO NAUFRAGIO A PICCO PROPAGANDA MELONI

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 MIGRANTI, BEVILACQUA (M5S): CON ENNESIMO NAUFRAGIO A PICCO PROPAGANDA MELONI
Roma, 13 agosto – “Tra le vittime sembra ci sia anche una neonata. Quelli che oggi governano, quelli del blocco navale, quelli della ricerca dei trafficanti di vite su tutto il globo terraqueo, quelli del miliardo di denaro pubblico sperperato per il centro in Albania, quelli lì, se oggi fossero all’opposizione, li vedreste in tutti i Tg e su tutti i giornali a urlare al ministro degli Interni e al presidente del Consiglio di dimettersi. Ma oggi governo loro, quindi… Le stragi non si fermano e nemmeno gli sbarchi – 6/7 mila la media mensile da primavera – mentre il Paese rimane sotto ricatto da parte dei signori libici del traffico di esseri umani come ampiamente dimostrato dal caso Almasri. Un fallimento vergognoso di questo governo anche sul suo storico cavallo di battaglia elettorale”. 
Lo afferma la senatrice siciliana M5S Dolores Bevilacqua, commentando la notizia dell’ennesimo naufragio di migrati al largo di Lampedusa.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

