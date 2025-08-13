Close Menu
Trending
mercoledì 13 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Lazio

GIUBILEO. SEGNALINI: NUOVI MARCIAPIEDI VIA AURELIA ANTICA, LAVORI SEMPRE ATTIVI. DA DOMANI RIAPRE IL TRATTO DA VIA LEONE XIII A VIA DI VILLA BETANIA

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 COMUNICATO STAMPA
GIUBILEO. SEGNALINI: NUOVI MARCIAPIEDI VIA AURELIA ANTICA, LAVORI SEMPRE ATTIVI
DA DOMANI RIAPRE IL TRATTO DA VIA LEONE XIII A VIA DI VILLA BETANIA
Roma, 13 agosto 2025 – Procedono senza interruzioni i lavori per la realizzazione dei nuovi marciapiedi lungo via Aurelia Antica, in corrispondenza dell’ingresso a Villa Doria Pamphilj, tra via Leone XIII e il civico 162. L’intervento, curato dal Dipartimento Lavori Pubblici di Roma Capitale, è parte dell’appalto giubilare per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi della Città Storica, con un investimento di circa 930 mila euro.
Avviato lo scorso 16 luglio, il cantiere non si è mai fermato. Domani, 14 agosto, sarà riaperto il tratto compreso tra via Leone XIII e via di Villa Betania, rimasto chiuso dal 4 agosto per consentire il rifacimento della fognatura e dei marciapiedi. Dal 27-28 agosto si procederà alla sostituzione degli ultimi 80 metri di ciglio, dal complesso religioso fino al vivaio, mentre dal 1° settembre riprenderanno i lavori sul marciapiede, dal primo ingresso di Villa Pamphilj fino a Porta San Pancrazio, secondo il progetto originario.
Come da accordi già stabiliti, dal 18 agosto il cantiere sarà sospeso per circa dieci giorni a causa della chiusura estiva degli impianti di produzione di calcestruzzo, asfalto e forniture varie, per poi ripartire a pieno regime.
“L’intervento su via Aurelia Antica – sottolinea l’assessora ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini – è strategico per la sicurezza e l’accessibilità di uno degli ingressi principali di Villa Doria Pamphilj. I lavori stanno procedendo come previsto e le tappe programmate saranno rispettate. Consegneremo un nuovo marciapiedi per far camminare in sicurezza i frequentatori della villa e uno spazio pubblico ordinato e accogliente per residenti e visitatori”.
Restano in vigore il senso unico di marcia nel tratto da via di Villa Betania fino a via delle Fornaci, in direzione centro, e il divieto di transito per autobus e autocarri fino a 3,5 tonnellate all’intersezione con via Aurelia Antica, con obbligo di svolta a sinistra verso via di San Pancrazio per i veicoli provenienti da piazzale Aurelio.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl