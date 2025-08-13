Ferragosto in allegria Piscina Comunale Massa Martana

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 **Ferragosto in allegria**
Venerdì 15 agosto, Piscina Comunale Massa Martana
Un Ferragosto in allegria alla piscina di Massa Martana con animazione bambini, caccia al tesoro, cocomerata, musica, divertimento e la premiazione del tuffo più bello e la scivolato più lunga.
E’ possibile inoltre pranzare in piscina con il seguente menù:
Antipasto misto
Primo: pasta zucchine gamberetti
Secondo: prosciutto di maiale
Contorno: patate e olive
Bevande e caffè inclusi
*menù bambini
Quota adulti: 26,00
Quota Bambini: 15,00
***Il Sindaco – Francesco Federici***
COMUNE DI MASSA MARTANA
(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 **Ferragosto in allegria**