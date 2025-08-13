173-25 rgs OCC per rapina maggiorenne + minorenne

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Salerno
Prot. n.
Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno
Salerno, 13 agosto 2025
/2025 Reg.Com. Stampa
COMUNICATO STAMPA
A Nocera Inferiore (SA), i Carabinieri della Stazione di Vietri Sul Mare hanno
eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari, agli arresti domiciliari e custodia in
carcere, emesse dalla Procura della Repubblica di Salerno e dalla Procura per i minorenm,
rispettivamente nei confronti di Carmine Pio GRIMALDI e di un 1 benne per “rapina
aggravata” in quanto, gli stessi, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria,
allo stato condivisa dai G.I.P., il 16 luglio scorso, in località marina di Vietri Sul Mare,
avrebbero minacciato, con una pistola, una coppia di fidanzati minorenni, tentando prima
di impossessarsi del loro ciclomotore, poi di appropriarsi della borsa della ragazza, per
allontanarsi successivamente a bordo dell’auto. Poco dopo l’evento, il veicolo con a bordo
gli indagati avrebbe raggiunto Nocera Inferiore dove avrebbero sottratto, con le stesse
modalità, una bicicletta ad uno straniero.
La misura cautelare è ovviamente suscettibile di impugnazione e le accuse
formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.
