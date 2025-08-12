(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 GAZA, RICCIARDI (M5S): CROSETTO RICONOSCA LA PALESTINA
“Israele ha risposto al ministro Crosetto nella stessa maniera in cui il governo italiano negli ultimi due anni ha risposto alle critiche del Movimento 5 stelle, ovvero giustificando il genocidio in corso a Gaza a opera di Netanyahu con la presenza di Hamas nella Striscia.
Purtroppo 2 anni di propaganda si pagano, caro Ministro.
Nonostante la gran parte del paese veda come ipocrita il suo tardivo cambio di registro verso il governo israeliano, mi sento di accogliere i contenuti di questa sua rielaborazione su quanto sta accadendo in Palestina.
Nonostante consideri il silenzio del Governo italiano corresponsabile di quello che è avvenuto sino ad ora, qualsiasi sforzo, oggi, messo a servizio della vita di anche solo un civile palestinese è il benvenuto.
Le chiedo però, Ministro, di non lasciarsi intimorire dal rimprovero intervenuto dal governo israeliano, e piuttosto di passare immediatamente dalle parole ai fatti, azzerando il finanziamento del genocidio attraverso l’ingiustificabile aumento dell’import di armi disposto dal suo governo in questi anni. Faccia ancora oltre: riconosca lo Stato della Palestina. Perché la Palestina, caro ministro, esiste già”.
Lo afferma il capogruppo M5S alla Camera Riccardo Ricciardi.
