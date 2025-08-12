(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 EX ILVA, TURCO (M5S): TRADIMENTO COMPIUTO. FIRMATA AL MIMIT UNA FARSA SENZA GARANZIE E FUTURO PER TARANTO
“Oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stata siglata un’intesa sulla pseudo decarbonizzazione degli impianti ex Ilva che non è altro che una farsa, un vero e proprio tradimento per Taranto e i suoi cittadini. Un accordo firmato in fretta e furia solo nella speranza di evitare il giudizio del Tribunale di Milano che dovrà prossimamente esprimersi sulla sentenza di condanna dell’Italia della Corte di Giustizia Europea.
Un accordo firmato senza conoscere chi sarà il futuro gestore, senza indicare le risorse economiche necessarie e senza tempi certi per una reale decarbonizzazione.
Va inoltre chiarito che questa intesa non cancella e non sostituisce l’unico atto giuridicamente vincolante: l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), che prevede la produzione a carbone per altri 12 anni, condannando ancora una volta Taranto a un inquinamento senza fine.
Questa finta soluzione ignora la salute e l’ambiente di una comunità che merita ben altro.
Il Governo Meloni e le amministrazioni locali si rendono responsabili di questa scelta insensata e vergognosa, che sacrifica il futuro di Taranto sull’altare dell’improvvisazione e del pressapochismo.
Noi, dal Movimento 5 Stelle, ci opponiamo con forza a questa farsa e ribadiamo che non si può accettare un accordo che non risolve nulla e che prolunga l’emergenza ambientale.
Taranto merita verità, impegni concreti e trasparenza, non bugie e accordi al buio.”
Lo afferma in una nota il senatore Mario Turco, Vicepresidente M5S e coordinatore del Comitato Economia, Lavoro, Imprese del Movimento 5 Stelle.
(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 EX ILVA, TURCO (M5S): TRADIMENTO COMPIUTO. FIRMATA AL MIMIT UNA FARSA SENZA GARANZIE E FUTURO PER TARANTO