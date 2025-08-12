CONTIENE FOTO# OSTIA E FREGENE – CONTROLLI DEI CARABINIERI SUL LITORALE. IDENTIFICATI I PRESUNTI RESPONSABILI DELLE GARE DI AUTO E MOTO NON AUTORIZZATE ARRESTATE 6 PERSONE E DENUNCIATE ALTRE 9.

(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO
Compagnia di Roma – Ostia
Comunicato Stampa
OSTIA E FREGENE – CONTROLLI DEI CARABINIERI SUL LITORALE.
IDENTIFICATI I PRESUNTI RESPONSABILI DELLE GARE DI AUTO E MOTO NON
AUTORIZZATE
ARRESTATE 6 PERSONE E DENUNCIATE ALTRE 9.
ROMA Al termine di una incessante attività info-investigativa, effettuata
nei pressi dei parchi commerciali Leonardo e Da Vinci, i Carabinieri
della Stazione di Fiumicino sono riusciti ad individuare e a dare un nome a
35 giovani tra cui 13 minori, che in via Geminiani Montanari, l1 agosto
scorso, si sarebbero riuniti allo scopo di assistere a delle gare di auto e
moto non autorizzate.
Nella circostanza, due romani di 21 e 26 anni, sono stati denunciati dai
Carabinieri, poiché gravemente indiziati del reato di gareggiamenti e
competizioni di velocità clandestine, riconosciuti attraverso la visione
del sistema di video sorveglianza tra i partecipanti al gareggiamento
riportato anche in dei video apparsi su alcuni social.
Complessivamente sono state sanzionate 10 persone in quanto proprietari di
veicoli a cui sono state apportate modifiche in difformità al codice della
strada, per un totale di circa 400 euro.
Inoltre i Carabinieri della Compagnia di Ostia, con il supporto dei
Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Ostia, nelle ultime 48 ore hanno,
hanno svolto un imponente servizio straordinario di controllo del territorio
effettuato nelle aree di maggiore afflusso di persone e finalizzato alla
prevenzione ed al contrasto dei reati predatori, dello spaccio di sostanze
stupefacenti e del fenomeno della c.d. mala movida, cooperando in sinergia
con le altre forze di polizia, per garantire lordine e la sicurezza
pubblica dei cittadini, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto
di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nellambito del Comitato
Provinciale per lordine e la sicurezza pubblica.
Allesito dellarticolata attività, i militari hanno arrestato 6 persone, ne
hanno denunciate 7 alla Procura della Repubblica e sanzionato in via
amministrativa altre 10 persone.
Nello specifico, due cittadini sono stati arrestati in quanto destinatari di
unordinanza di esecuzione pena emessi dal Tribunale di Palermo e Roma,
mentre altri due sono stati arrestati in quanto, risultati destinatari di
provvedimenti cautelari emessi dal Tribunale di Roma; una persona è stata
arrestata, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e una
per resistenza a pubblico ufficiale, poiché al fine di sottrarsi al
controllo con letilometro, ha forzato e danneggiato la cartellonistica
appositamente predisposta, tentando poi di darsi alla fuga. Dopo un breve
inseguimento, dove luomo ha effettuato varie manovre pericolose, i militari
sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo definitivamente.
Nel corso dei controlli, tre persone sono state denunciate per furto
aggravato, una per tentato furto, una per resistenza a pubblico ufficiale e
due persone per guida in stato di ebrezza o rifiuto di sottoporsi ad
accertamento delletilometro.
Sanzionati amministrativamente e segnalate al Prefetto 10 giovani quali
assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto trovati in possesso di modiche
quantità di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish.
Infine, un uomo è stato segnalato allAutorità amministrativa per esercizio
abusivo dellattività di parcheggiatore.
Complessivamente i militari hanno identificato 347 persone, sottoposto a
controllo speditivo i conducenti di 2476 veicoli, ritirato 8 patenti di
guida.
Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,
gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di
colpevolezza con sentenza definitiva.
