ASSESSORATO URBANISTICA: “RELAZIONE CHIARISCE NATURA DELLE AREE, VIA LIBERA A INDAGINI AS ROMA”
Roma, 12 agosto 2025 – La relazione acquisita oggi dal Dipartimento Tutela Ambientale conferma la presenza di un’area verde nella zona di Pietralata di “scarso valore vegetazionale e naturalistico”.
Questo accertamento consentirà all’AS Roma di proseguire le indagini e gli scavi archeologici nelle aree oggetto di approfondimento da parte del Dipartimento Ambiente.
Un passaggio rilevante che permette di andare avanti con il percorso autorizzativo, assicurando nel contempo la compensazione ambientale da parte della Società, che procederà alla realizzazione di un’altra area verde, analoga per metratura, all’interno dello stesso reticolato idrogeologico. Un intervento che comporterà un miglioramento sia sul piano ecologico che della sicurezza e fruibilità pubblica dell’area.
