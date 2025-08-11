(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 Segue nota da parte del deputato FdI Dario Iaia e del Consigliere regionale Fdi Renato Perrini.
Le spaccature all’interno del partito democratico a livello regionale tra Emiliano e De Caro si stanno ripercuotendo sulla questione dell’ex Ilva.Invece di affrontarla con lucidità, coerenza e serietà anche alla luce della gravità del contesto e delle esigenze ambientali e di tutela dell’occupazione del caso di specie, continua la guerra senza esclusione di colpi all’interno del partito democratico che sul tema non riesce ad avere una linea unitaria. Questa rottura pregiudica il lavoro e tutta l’attività che si sta svolgendo per addivenire ad un accordo di programma che tuteli l’ambiente e la salute e il lavoro.
—-
Così Iaia e Perrini
(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 Segue nota da parte del deputato FdI Dario Iaia e del Consigliere regionale Fdi Renato Perrini.