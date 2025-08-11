CARABINIERI: Incendio boschivo in Irpinia, 58enne incastrato dalle telecamere mentre appicca il fuoco.

(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 LEGIONE CARABINIERI “CAMPANIA”
COMANDO PROVINCIALE DI AVELLINO
Nota Stampa
MONTEMILETTO (AV) – INCENDIO BOSCHIVO: 58ENNE ARRESTATO DAI
CARABINIERI
I Carabinieri della Stazione di Montefusco, unitamente a quelli del Gruppo e del Nucleo Forestale
di Avellino, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 58enne di Montefalcione, ritenuto
responsabile di “Incendio boschivo”.
Nel pomeriggio di sabato 9 agosto, un vasto incendio ha interessato le contrade Sant’Eusebio e Bosco
del comune di Montemiletto, distruggendo diversi ettari di area boschiva e circa 130 piante di un
uliveto privato. Mentre le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella erano
impegnate nelle operazioni di spegnimento, i militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti per
individuare l’autore del rogo.
Le indagini si sono concentrate su un’utilitaria notata nei pressi di uno dei tre punti di innesco. Grazie
all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti lungo il tragitto, è stato possibile
risalire alla targa e al proprietario del veicolo. Alcuni fotogrammi hanno ripreso l’uomo mentre
appiccava il fuoco alle sterpaglie a bordo strada.
Nel giro di qualche ora, il 58enne, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti di lieve entità, è
stato rintracciato presso la propria abitazione e dichiarato in stato di arresto, in attesa dell’udienza di
convalida, che sarà celebrata presso il Tribunale di Avellino, dinanzi al quale dovrà rispondere del
reato di “Incendio boschivo”, punito con la reclusione fino a 15 anni.
La misura è stata adottata nell’ambito delle indagini preliminari e l’indagato è da ritenersi innocente
fino a sentenza definitiva.
Avellino, 11 agosto 2025.
