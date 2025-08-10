Vertice Alaska: leader europei cercano di parlare con Trump prima dell’incontro con Putin

I leader europei stanno tentando di organizzare colloqui con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump prima del suo incontro con il leader russo Vladimir Putin, previsto per il 15 agosto in Alaska. Lo riporta Bloomberg, citando fonti informate.
Secondo le stesse fonti, l’obiettivo è parlare con Trump entro venerdì, giorno del vertice con Putin, per discutere le posizioni europee sulla crisi ucraina. L’iniziativa arriva dopo un intenso fine settimana di contatti diplomatici: sabato il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha incontrato il ministro degli Esteri britannico David Lammy, mentre domenica gli ambasciatori dell’UE sono stati aggiornati sui prossimi colloqui. Per lunedì è in programma una riunione online con i principali diplomatici dell’Unione.
Trump aveva già annunciato l’intenzione di incontrare Putin il 15 agosto, data e luogo confermati dal consigliere presidenziale russo Yury Ushakov. Quest’ultimo ha spiegato che il vertice sarà incentrato sulle possibili soluzioni per una pace duratura in Ucraina e ha anticipato che, dopo l’Alaska, i due leader potrebbero incontrarsi nuovamente in territorio russo.