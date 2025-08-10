Close Menu
Trending
domenica 10 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Gnews

Vertice Alaska: leader europei cercano di parlare con Trump prima dell’incontro con Putin

Luigi CamilloniBy Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2025

I leader europei stanno tentando di organizzare colloqui con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump prima del suo incontro con il leader russo Vladimir Putin, previsto per il 15 agosto in Alaska. Lo riporta Bloomberg, citando fonti informate.

Secondo le stesse fonti, l’obiettivo è parlare con Trump entro venerdì, giorno del vertice con Putin, per discutere le posizioni europee sulla crisi ucraina. L’iniziativa arriva dopo un intenso fine settimana di contatti diplomatici: sabato il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha incontrato il ministro degli Esteri britannico David Lammy, mentre domenica gli ambasciatori dell’UE sono stati aggiornati sui prossimi colloqui. Per lunedì è in programma una riunione online con i principali diplomatici dell’Unione.

Trump aveva già annunciato l’intenzione di incontrare Putin il 15 agosto, data e luogo confermati dal consigliere presidenziale russo Yury Ushakov. Quest’ultimo ha spiegato che il vertice sarà incentrato sulle possibili soluzioni per una pace duratura in Ucraina e ha anticipato che, dopo l’Alaska, i due leader potrebbero incontrarsi nuovamente in territorio russo.

Share.
Luigi Camilloni

Direttore responsabile Agenparl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica, economica e sociale.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl