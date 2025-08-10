(AGENPARL) – Sun 10 August 2025 TURCO (M5S): “SU EXPORT ANTI-DAZI GOVERNO PRENDE IN GIRO ITALIANI E IMPRESE”
“Il Governo e parte della stampa amica oggi festeggiano un presunto “miracolo anti-dazi” sull’export italiano nei primi quattro mesi del 2025. Peccato che in quel periodo i dazi americani non fossero nemmeno in vigore, e non esistesse alcuna lista di prodotti o entità delle tariffe. Parlare di “effetto anti-dazi” è quindi una presa in giro agli italiani e alle nostre imprese. I dati diffusi da Confartigianato fotografano un fenomeno diverso: un trend di crescita in alcuni mercati extra-Usa dovuto a strategie di diversificazione già in atto da anni, non certo a fantomatiche mosse del Governo Meloni. Trasformare un normale andamento positivo dell’export in un trionfo diplomatico-economico è propaganda allo stato puro. Il Governo, invece di intestarsi meriti che non ha, dovrebbe concentrarsi sui veri problemi delle nostre imprese: costo dell’energia, logistica inefficiente, burocrazia asfissiante, pressione fiscale in crescita, tagli delle agevolazioni e carenza di strumenti finanziari per l’internazionalizzazione. Gli imprenditori italiani lavorano e rischiano ogni giorno: sono loro i veri protagonisti di questi risultati, non i ministri che cercano di mettersi in posa per la foto. Il Paese non ha bisogno di slogan “anti-dazi” inventati a tavolino: ha bisogno di politiche industriali serie e di una guida che non confonda la comunicazione con la realtà”. Lo dichiara il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S e coordinatore del Comitato pentastellato Economia, Lavoro, Impresa.
—————–
