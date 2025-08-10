Ceccardi e Tosi (Lega): “Il burkini non è libertà ma sottomissione travestita da tradizione. A a Marina di Carrara passerella fuori luogo”

(AGENPARL) – Sun 10 August 2025 *COMUNICATO STAMPA *
*Ceccardi e Tosi (Lega): “Il burkini non è libertà ma sottomissione
travestita da tradizione. A Marina di Carrara passerella fuori luogo”*
Carrara, 10 ago. – «In Italia la donna è libera e e deve restarlo». Lo
dichiarano l’europarlamentare toscana della Lega Susanna Ceccardi e il
segretario provinciale della Lega di Massa-Carrara Andrea Tosi, dopo la
sfilata in burkini organizzata durante il Teranga Festival.
«Non si tratta di un semplice costume – spiega Tosi – ma di un indumento
che in molte parti del mondo è imposto come segno di sottomissione.
L’integrazione si costruisce sulla parità e sulla libertà di scelta, non
sulla normalizzazione di simboli che altrove significano divieti e
discriminazioni. Dobbiamo difendere i nostri valori occidentali, che sono
garanzia di libertà per tutti, e combattere chi vorrebbe indebolirli. La
donna qui è libera, senza condizionamenti culturali o religiosi, e così
deve rimanere.»
Aggiunge Ceccardi: «Il burkini non è moda, come qualcuno vorrebbe far
credere, ma il manifesto di un’idea di società in cui la donna è nascosta e
subordinata. Chi viene in Italia deve sapere che la nostra libertà non si
baratta: non ci si copre per obbligo nè si traveste la sottomissione da
tradizione. La vera integrazione non è adattarsi ai divieti altrui ma
affermare i nostri diritti, conquistati in secoli di battaglie. Difendere i
valori occidentali, a Carrara come a Bruxelles, significa proteggere anche
quelle donne che scappano da regimi e culture oppressive.»
