*IMPRESE, TURCO (M5S): MINI-IRES È BRICIOLA CHE NON FERMA DECLINO INDUSTRIALE*
Roma, 9 agosto. “Più il Governo Meloni va avanti, più diventano evidenti le cause dell’azzeramento della crescita economica e del crollo della produzione industriale che dura da tre anni. Dopo il flop di Transizione 5.0, arriva l’ennesima illusione fiscale: l’attuazione, per giunta tardiva, della cosiddetta Ires premiale, un’agevolazione presentata come svolta per gli investimenti, ma che in realtà riguarda appena il 2,4% delle imprese che reinvestono gli utili (18.000 su 820.000), vale solo per un anno e muove 460 milioni di euro in due anni, contro i 4,5 miliardi l’anno messi in campo dalla precedente Ace, Aiuto alla crescita economica, cancellata dal duo Meloni-Giorgetti. Come se non bastasse, il decreto attuativo arriva con otto mesi di ritardo, togliendo tempo prezioso alle imprese, e introduce ulteriori vincoli: la misura è riconosciuta solo nei limiti dei costi rimasti effettivamente a carico dell’azienda, anche quando si cumula con le agevolazioni Transizione 4.0 o 5.0 sugli stessi investimenti. Davvero pensiamo che con questa briciola si possa invertire una striscia di 30 mesi su 32 di calo dell’industria sotto il Governo Meloni? E davvero Confindustria e le principali associazioni imprenditoriali credono di poter restare in silenzio di fronte a 30 mesi di arretramento produttivo e a tagli sistematici agli strumenti che incentivano gli investimenti? Il loro immobilismo è complice di un declino industriale senza precedenti. Per una volta il Governo smetta di prendere in giro gli imprenditori: servono strumenti strutturali, stabili e inclusivi, non misure temporanee e selettive. Il M5S continuerà a chiedere il ripristino dell’Ace e un piano organico per la competitività delle imprese, capace di stimolare davvero investimenti, occupazione di qualità e innovazione”. Lo dichiara il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S e coordinatore del Comitato pentastellato Economia, Lavoro, Impresa.
