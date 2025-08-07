(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 **Taranto. Evento FdI su Giustizia e Sicurezza. Non solo parole*
Domani mattina, venerdì 8 agosto, alle ore 10.00, saremo presenti a Taranto, in Località San Vito, Viale del Tramonto, per partecipare all’iniziativa nazionale intitolata “GIUSTIZIA E SICUREZZA – NON SOLO PAROLE – La riforma che l’Italia aspettava da decenni.”
L’evento, di rilevanza provinciale, è un’opportunità fondamentale di unirsi in un momento di riflessione sul tema della giustizia e sicurezza, che da troppo tempo attende interventi decisivi.
Lo scopo è favorire un dibattito necessario e urgente su questioni rilevanti, concrete e che riguardano la vita quotidiana di tutti i cittadini.
