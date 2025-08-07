Close Menu
Trending
giovedì 7 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Balcani

Il PDP dice no: contro le elezioni anticipate e il governo di unità nazionale

Redazione RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2025

La Presidenza del Partito del Progresso Democratico (PDP) ha annunciato una posizione chiara e compatta: nessuna partecipazione alle elezioni anticipate, e nessun sostegno a un governo di unità nazionale nella Republika Srpska.

Durante la conferenza stampa, il presidente del partito Draško Stanivuković ha dichiarato che la decisione è stata unanime e giustificata da quanto accaduto nel caso della revoca del mandato del presidente della Republika Srpska, Milorad Dodik.

“Il processo è stato politicamente e giuridicamente irregolare, e in quanto tale compromette in modo permanente la legittimità di qualsiasi elezione che ne derivi”, ha affermato Stanivuković.
“Il PDP non riconosce né la violenza politica né quella legale contro le nostre istituzioni.”

Il leader del PDP ha aggiunto che il suo partito non parteciperà a un governo di unità nazionale, ritenendolo inaccettabile in questa fase, e ribadendo l’importanza del rispetto per le istituzioni e per la volontà del popolo.

Tuttavia, il partito non chiude del tutto al dialogo. Stanivuković ha proposto che tutte le forze politiche si siedano a un tavolo per trovare una figura di compromesso, un candidato condiviso che possa gestire la transizione politica fino alle eventuali elezioni generali.

“Serve una persona con credibilità, che possa rappresentare una soluzione temporanea e condivisa per riportare calma e stabilità”, ha concluso il presidente del PDP.

Share.
Redazione Redazione

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl