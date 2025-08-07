Addio Gianni Berengo Gardin: la Polizia di Stato ricorda un grande maestro della fotografia

(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 La Polizia di Stato ha ricordato, sul proprio sito e account social, il maestro Gianni Berengo Gardin.
È scomparso oggi, all’età di 94 anni, Gianni Berengo Gardin, un amico della Polizia di Stato e un grande maestro della fotografia.
Ha immortalato i diversi reparti della Polizia, evidenziando le emozioni e le passioni di chi tutti i giorni offre il proprio impegno al servizio del cittadino. Un calendario d’autore di grande successo, dimostrato anche dall’elevato numero di prenotazioni che hanno sostenuto Unicef.
Il suo occhio artistico ha raccontato su pellicola in modo autentico, il vivere quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia, una professione fatta di umanità, dedizione e responsabilità.
