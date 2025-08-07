0807 notti al castello – nardini

(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 UFFICIO STAMPA
COMUNICATO STAMPA
NOTTI AL CASTELLO 2025
Venerdì 8 agosto ore 21.15 presentazione del libro “Morte a Viareggio. Omicidi e magia per Pompilio Nardini” di Paolo Giannotti
La Spezia, 7 agosto 2025 – Il prossimo appuntamento di “Notti al Castello”, la rassegna culturale dell’estate spezzina al Castello San Giorgio, è previsto per venerdì 8 agosto ore 21.15 con la presentazione del libro “Morte a Viareggio. Omicidi e magia per Pompilio Nardini” di Paolo Giannotti. Dialoga con l’autore Massimo Dalle Luche
Lasciata l’emittente radiotelevisiva versiliese, il giornalista Pompilio Nardini trova lavoro quale responsabile dell’ufficio stampa del Club Nautico di Viareggio. Un giorno riceve la telefonata del collega Remo Michelotti. Iarina, una ragazza rumena con cui egli intrattiene da qualche tempo una relazione, si trova in uno stato mentale confusionale. La ragazza, dopo aver partecipato con l’amica Oana a un festino privato in una villa sulle colline viareggine, non è in grado di ricordare nulla della serata, ma ossessioni notturne e malesseri fisici la tormentano da allora…
L’evento è a cura del Sistema Bibliotecario Urbano e della Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso”.
L’evento è gratuito e libero fino ad esaurimento posti.
