ROMA, SEGNALINI: AL VIA LA GARA PER IL NUOVO PONTE DI VIA DELLA STORTA

Un’infrastruttura attesa che migliorerà viabilità e sicurezza nel quadrante nord

Roma, 6 agosto 2025 – È stata pubblicata oggi la gara per la realizzazione del nuovo ponte in via della Storta, all’incrocio con via di Boccea. Un’opera strategica per il collegamento tra XIII e XIV Municipio, che darà finalmente risposta a migliaia di residenti del quadrante nord della città. L’aggiudicazione della gara è prevista nei prossimi mesi, con l’obiettivo di avviare i lavori entro la fine del 2025. L’intervento avrà una durata stimata di circa 10 mesi.

Si sblocca così, dopo anni di stallo, l’iter burocratico per la demolizione e ricostruzione del ponte esistente, con una nuova infrastruttura più ampia e funzionale. Il ponte attuale, largo solo 5,18 metri, non è più adeguato a sostenere il traffico di via della Storta, dove la carreggiata si restringe bruscamente creando disagi quotidiani e problemi di sicurezza. Il nuovo ponte sarà largo circa 10 metri e prevede due corsie, una banchina e un marciapiede lato destro.

“Con questa gara – dichiara l’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini – ci avviciniamo alla costruzione di un’opera attesa e strategica. Un nuovo ponte più largo, più sicuro e con una configurazione della viabilità che fluidifica il traffico e migliora la qualità della vita per chi ogni giorno si muove in questo quadrante della città. È il risultato di un grande lavoro tecnico e amministrativo. Stiamo intervenendo in modo capillare su tutto il territorio, perché ogni parte di Roma, soprattutto le aree meno centrali, meritano infrastrutture all’altezza di una Capitale”.

“Dopo anni di attesa – commenta il presidente della Commissione Lavori Pubblici Antonio Stampete – interveniamo in modo risolutivo su una criticità strutturale che ha generato troppi disagi. Le gare che stiamo attivando dimostrano la volontà di investire in tutta la città con opere utili, moderne e ben progettate. Ringrazio l’assessora Segnalini per l’impegno e la visione con cui sta portando avanti questo programma di interventi, e gli uffici per il lavoro svolto. Questo intervento è anche il frutto del dialogo costante con il territorio”.

Il progetto del ponte e la nuova viabilità