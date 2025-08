Cs. n.365 Il Comune di Ragusa assegna in comodato d’uso gratuito un locale della “Casa delle Associazioni”

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

Il Comune di Ragusa assegna in comodato d’uso gratuito

un locale della “Casa delle Associazioni”

Il locale oggetto della concessione, identificato come stanza n. 4, si trova al primo piano dell’ex scuola di Piazza Carmine n. 2. Ha una superficie di 40,80 mq. L’assegnazione avrà una durata di due anni, con possibilità di proroga per ulteriori due anni previo accordo tra le parti.

Possono partecipare al bando i soggetti appartenenti al Terzo Settore, come definiti dall’art. 4 del D. Lgs. n° 117/2017. I requisiti per l’assegnazione includono:

– avere sede legale o operativa nel Comune di Ragusa e svolgere attività nel territorio comunale;

– perseguire, per statuto, finalità non lucrative;

– non disporre di locali idonei per svolgere la propria attività;

– svolgere attività di promozione sociale che abbiano un impatto diretto nella comunità, come assistenza sociale, tutela dell’ambiente, protezione civile, educazione e attività culturali o sportive;

– impegnarsi a svolgere gratuitamente attività di interesse e rilevanza sociale per il Comune di Ragusa attraverso specifici “Patti di Collaborazione”.

Per maggiori dettagli e scaricare la modulistica per le istanze si può consultare il link

https://www.comune.ragusa.it/it/news/bando-pubblico-per-assegnazione-a-titolo-gratuito-di-n-1-locale-dell-immobile-di-proprieta-comunale-casa-delle-associazioni-ad-enti-organizzazioni-associazioni-di-volontariato-o-di-promozione-sociale-senza-scopo-di-lucro

