[Comune Palermo] Ferragosto. Commissione Speciale Mare e Coste della Seconda Circoscrizione e presidente Federico sollecitano ordinanza sindacale per tutti i tratti della fascia costiera palermitana

La Commissione Speciale Mare e Coste della Seconda Circoscrizione, insieme

al presidente della Circoscrizione Giuseppe Federico, sollecitano

l’attenzione del sindaco Roberto Lagalla affinché la prossima ordinanza

includa integralmente tutti i tratti della fascia costiera palermitana. Le

presenti disposizioni e divieti sono finalizzati a prevenire il degrado e

l’incuria del territorio. Tale provvedimento si rende necessario per la

salvaguardia della sicurezza pubblica e la protezione dell’ambiente.

“Chiediamo che vengano attuate tutte le procedure pertinenti – dichiara il

presidente della Commissione Mare e Coste Alessandro Gandolfo – per

garantire la sicurezza e il decoro urbano lungo la fascia costiera, nello

specifico la Costa Sud, in previsione delle celebrazioni del Ferragosto,

limitando altresì ogni evento che possa compromettere la sicurezza, il

decoro pubblico e l’incolumità pubblica o che possa rappresentare un

rischio significativo per la tutela e la conservazione del patrimonio

faunistico e floristico cittadino, potenzialmente soggetto a danni

permanenti. Tale richiesta viene fatta da tutta l’intera Commissione che la

ritiene fondamentale”.