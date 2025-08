CATANIA: VIOLENZA PRIVATA E LESIONI AGGRAVATE, ARRESTATI DUE GIOVANI

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

AGENPARL

COMUNICATO STAMPA

La Polizia di Stato di Catania, su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica, ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catania, nei confronti di due giovani un 19enne e un 21enne (già detenuto per altra causa).

Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal GIP, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, alla luce degli elementi attualmente disponibili e considerando la fase processuale preliminare che non ha ancora permesso l’instaurazione del contraddittorio davanti al giudice, gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro e con un altro soggetto minore, per il quale procede la competente Procura per i minorenni, dei reati di violenza privata (tentata e consumata) e lesioni aggravate dalla partecipazione di un minore, dall’utilizzo di armi e dalla finalità della discriminazione omofoba.