6 agosto 2025

Audizione su consenso informato in ambito scolastico

Giovedì alle 13.30 diretta webtv

Giovedì 7 agosto, alle ore 13.30, la Commissione Cultura della Camera, nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, adottato come testo base, svolge le seguenti audizioni:

– Massimo Prearo, ricercatore presso l’Università degli studi di Verona

– associazione AGEDO

– associazione Cattive Ragazze

– Rete per le Parità

– associazione Gender Lens

– Movimento identità trans –MIT

– rappresentanti dell’associazione Gender X

– rappresentanti della campagna Italy Needs Sex Education

– associazione Telefono Rosa.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

Com004561