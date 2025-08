(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 05 August 2025 COMUNICATO STAMPA

MOBILITA’, BATTAGLIA: TVA SI FARA’. SONO SOLO STATI RIMODULATI ALCUNI PARAMETRI DELL’ITER REALIZZATIVO

Roma, 5 agosto 2025 – “Quanto detto oggi in Commissione va precisato, contestualizzato e spiegato. La TVA si farà, non è assolutamente in discussione. Abbiamo ottenuto la modifica del target PNRR che prima era legato alla realizzazione dei chilometri dell’intera opera e oggi esclusivamente alla fornitura di 10 nuovi convogli tramviari. Obiettivo che realizzeremo.

Inizieremo a breve a lavorare sui sottoservizi, per mettere al sicuro le risorse PNRR e successivamente procederemo alla cantierizzazione dell’infrastruttura.

Aver citato in Commissione il dibattito pubblico in corso sull’opportunità di realizzare la TVA, non vuol dire che l’amministrazione abbia messo in discussione l’opera. Anzi, stiamo lavorando alla realizzazione, senza alcun tentennamento. La mia dichiarazione fatta in Commissione era legata solo al fatto che i tempi di realizzazione eccederanno il termine che era stato previsto dalle tempistiche del PNRR”.

Lo dichiara in una nota l’Assessore al Pnrr, Pino Battaglia.