Il prof. Daniele Porena eletto al CSM, le parole del Rettore Oliviero

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Elezione del prof. Daniele Porena al CSM, la dichiarazione del Rettore Oliviero

“É con profonda emozione e sincero orgoglio – queste le parole del Magnifico Rettore, Prof. Maurizio Oliviero – che accogliamo la notizia dell’elezione del nostro docente ordinario di Diritto Costituzionale e Pubblico, Prof. Daniele Porena, per lunghi anni membro di questa Governance di Ateneo, a componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura.

Questo incarico non rappresenta unicamente uno straordinario traguardo professionale; è il riconoscimento di una vita dedicata ai valori della Costituzione, della giustizia e della legalità, che ogni giorno, con passione e rigore, ha saputo trasmettere ai suoi studenti, oltre che la dimostrazione che i valori che insegniamo e in cui crediamo sono universalmente riconosciuti e apprezzati.

Siamo assolutamente certi che il Prof. Porena porterà al CSM non solo la sua indiscussa competenza giuridica, ma anche la sua integrità, la sua visione etica e l’impegno profondo che da sempre lo contraddistinguono. Per questo, gli auguriamo un lavoro proficuo, sicuri che saprà onorare al meglio il ruolo di cui è stato investito, così fondamentale per la nostra amata Repubblica.”

Perugia, 5 agosto 2025

