(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 04 August 2025 Nota Farnesina – Oggi prima riunione tecnica della Task force dazi della Farnesina con aziende e imprese italiane

A seguito della prima riunione tenuta dal Ministro Tajani con le agenzie del Sistema Italia – ICE, SACE, SIMEST e CDP – e le principali associazioni di categoria del Paese lo scorso 28 luglio, è stata istituita una Task Force dazi presso la Farnesina.

Attiva con un numero telefonico e una mail dedicata, la Task force ha tenuto oggi una prima riunione cui hanno preso parte circa 70 associazioni imprenditoriali.

In attesa della finalizzazione della Dichiarazione Congiunta tra UE e USA e dell’accordo che dovrebbe delineare una cornice più stabile delle nuove relazioni commerciali tra le due sponde dell’Atlantico, sono stati illustrati i contenuti dell’Ordine esecutivo firmato dal Presidente Trump il 31 luglio scorso. I nuovi dazi entreranno in vigore 7 giorni dopo l’emanazione dell’Ordine Esecutivo, ovvero l’8 agosto.

Sono stati spiegati – in particolare – i contenuti di alcune clausole, come quella che prevede come per le merci in transito navale o immagazzinate per la commercializzazione prima dell’8 agosto, continuerà ad applicarsi il dazio base del 10% fino al 5 ottobre 2025, e quella che prevede un incremento dei dazi fino al 40% per eventuali triangolazioni a fini elusivi dei dazi con Paesi sottoposti a tariffe più basse di quelle UE. È stato inoltre chiarito come la Commissione Europea lancerà domani, con procedura d’urgenza, la sospensione delle contromisure UE – che sarebbero dovute scattare il 7 agosto – e che i Paesi UE dovranno convalidare nei successivi 14 giorni, ossia entro il 12 agosto.

Il successivo dibattito ha consentito di chiarire le implicazioni dell’Ordine esecutivo per le imprese italiane e le prospettive per il prosieguo dei negoziati fra UE e USA.