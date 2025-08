COMUNICATO STAMPA: rinasce il comitato Mostra del Chianti di Montespertoli

(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 04 August 2025 /*RINASCE IL COMITATO MOSTRA DEL CHIANTI*/

*Uno strumento per far tornare ancora di più la mostra patrimonio dei

montespertolesi.*

MONTESPERTOLI 4 AGOSTO – Il Consiglio Comunale del 31 Luglio scorso ha

sancito un momento importante per la Mostra del Chianti con

l’istituzione del Comitato organizzatore.

Torna quindi attiva un’istituzione storica del nostro Comune dove

associazioni, viticoltori e esperti daranno indirizzi, suggeriranno

iniziative e saranno protagonisti della definizione del programma della

prossima Mostra del Chianti.

Il Comitato sarà composto da i seguenti membri:

Sindaco/a;

Assessore/a con delega all’agricoltura;

Assessore/a con delega alla cultura e turismo;

Assessore/a con delega alle attività produttive;

Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani;

n. 1 consigliere/a di maggioranza;

n. 1 consigliere/a di minoranza:

n. 1 rappresentante delle associazioni che partecipano alla

manifestazione;

n. 1 rappresentante delle aziende vitivinicole che partecipano alla

manifestazione;

n. 1 rappresentante del Comitato delle Contrade di Montespertoli;

n. 1 rappresentante dell’Associazione Turistica Proloco;

n. 1 rappresentante dell’Associazione Viticoltori di Montespertoli;

n. 1 rappresentante dell’Associazione Commercianti e Artigiani di

Montespertoli;

n. 1 rappresentante dell’Associazione Gruppo Novecento;

n. 1 esperto/a del settore vitivinicolo.

L’Amministrazione Comunale ha già provveduto ad inviare formale

richiesta a ciascuna realtà affinchè comunichi entro il 15 Settembre

2025il proprio nominativo in modo che la Giunta Comunale possa procedere

con la nomina. Il nominativo indicato parteciperà con diritto di voto

alle riunioni del comitato.

Per individuare l’esperto del settore vitivinicolo verrà pubblicato un

avviso al quale gli interessati potranno rispondere per candidarsi.

Il Comitato si rinnoverà ogni anno e la partecipazione dei membri è

gratuita e a titolo onorifico.

“/Era un impegno preso con la cittadinanza e gli operatori della Mostra

del Chianti durante l’apertura dell’ultima edizione. In questi anni il

legame tra i montespertolesi e la loro festa si è rinsaldato aumentandoo

il coinvolgimento di tante realtà del territorio. Il Comitato sarà un

strumento operativo fondamentale per l’organizzazione della festa e sono

convinto che darà nuovo impulso e slancio./” dichiara il Sindaco Alessio

Mugnaini.

La 68^ Mostra del Chianti inizia quindi la sua organizzazione e da

appuntamento a tutti per Sabato 30 Maggio 2026.

===============================================

Alessio Mugnaini

Sindaco del Comune di Montespertoli

50025 – Montespertoli (FI)