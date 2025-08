(AGENPARL) - Roma, 3 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sun 03 August 2025 Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Vittorio Pisani ha chiamato il Questore di Roma Roberto Massucci per esprimere la propria personale gratidudine alle donne e agli uomini della Polizia di Stato impiegati nella complessa macchina della sicurezza messa in campo per il Giubileo dei giovani.

Il prefetto Pisani ha sottolineato come il successo dell’evento sia il frutto non solo della professionalità e della competenza ma anche del grande sacrificio, di giorno e di notte, senza limiti di orario e senza soluzione di continuita’, di tutti gli operatori impegnati.

Roma, 03 Agosto 2025