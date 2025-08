Massa Lombarda: riqualificazione energetica e tecnologica degli impianti di illuminazione pubblica

(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

Edison Next, aggiudicataria della gara Consip Accordo Quadro GEIP, cui il Comune di Massa Lombarda (Ravenna) ha aderito, avvia il servizio di riqualificazione energetica e tecnologica e di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune, garantendo per nove anni una riduzione delle emissioni in atmosfera di oltre 265 tonnellate di CO2 all’anno e un risparmio energetico di quasi il 70% annuo rispetto ai consumi attuali.

Il progetto prevede un investimento, da parte dell’Amministrazione Comunale, di quasi 1,8 milioni di euro in nove anni, di cui circa 925.000 euro saranno reinvestiti da Edison Next per le opere di riqualificazione e ammodernamento degli impianti.

Il servizio include la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di più di 2.800 punti luce (corrispondenti all’intero perimetro impiantistico di pubblica illuminazione della città), l’efficientamento a LED di oltre 2.750 corpi illuminanti e la realizzazione di circa tre chilometri di nuove linee elettriche.

Massa Lombarda, 1 agosto 2025 – Il Comune di Massa Lombarda, insieme a Edison Next – società del Gruppo Edison che accompagna città, territori e aziende nel percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica – avvia il progetto di riqualificazione energetica e tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione comunale.

Il contratto ha una durata di nove anni e le opere di efficientamento garantiranno importanti benefici in termini energetici ed ambientali: è atteso, infatti, un risparmio energetico annuo di quasi il 70% annuo rispetto ai consumi attuali, con una riduzione di emissioni in atmosfera di oltre 265 tonnellate di CO2 all’anno.

“Abbiamo scelto di aderire in un progetto che unisce sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e responsabilità amministrativa – afferma il Sindaco di Massa Lombarda, Stefano Sangiorgi – La transizione ecologica non è più una prospettiva futura, ma una scelta di campo che chi amministra con serietà deve compiere oggi. Con questa riqualificazione dell’illuminazione pubblica, Massa Lombarda riduce drasticamente i consumi energetici e le emissioni di CO2, migliora la sicurezza e la vivibilità urbana, valorizza il proprio patrimonio impiantistico e risponde concretamente agli obiettivi europei di decarbonizzazione. È un progetto che parla di futuro, ma che parte da un presente fatto di scelte nette e lungimiranti. Inoltre, l’investimento iniziale si ripaga grazie ai significativi risparmi energetici: con una riduzione del consumo e dei costi per l’energia, il Comune vedrà un notevole abbassamento delle bollette energetiche, permettendo così di recuperare agevolmente l’investimento. Questo non solo ottimizza la gestione delle risorse, ma contribuisce anche a rendere il Comune più autonomo e sostenibile dal punto di vista economico. Un ulteriore vantaggio di questo intervento è che, grazie alla riduzione dei consumi e all’utilizzo di tecnologie avanzate, il nostro bilancio sarà meno suscettibile agli eventuali futuri lavori di manutenzione ed agli aumenti del costo dell’energia, garantendo stabilità finanziaria e minori rischi per il futuro”.

“Con l’avvio di questo progetto, Massa Lombarda entra a far parte degli oltre 300 Comuni che, in tutta Italia, Edison Next affianca nel loro percorso di decarbonizzazione, attraverso la riqualificazione energetica e tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione – dichiara Raffaele Bonardi, Direttore Business to Government di Edison Next. Il nostro obiettivo è restituire alla comunità locale un ambiente urbano valorizzato, più fruibile e sicuro, riducendo significativamente il fabbisogno energetico e l’impatto economico del servizio di pubblica illuminazione e contribuendo a renderlo più sostenibile, grazie ad una riduzione importante delle emissioni di CO2 in atmosfera”.

Gli interventi di riqualificazione illuminotecnica e di adeguamento normativo degli impianti prevedono l’efficientamento a LED di oltre 2.750 corpi illuminanti; la sostituzione di più di 100 sostegni vetusti e di 11 sbracci; la realizzazione di circa 3 chilometri di nuove linee elettriche. Su un totale di 35 quadri elettrici, ne verranno riqualificati 24. Infine, si installeranno sistemi di telecontrollo punto-punto su oltre 800 punti luce, due impianti di illuminazione adattiva FAI e sistemi di telecontrollo da quadro su tutti i quadri presenti in città.

Edison Next accompagna clienti e territori nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica, attraverso una piattaforma di soluzioni innovative ed efficienti per l’ottimizzazione dei consumi e la decarbonizzazione in cui tecnologia e digitale giocano un ruolo chiave, con l’obiettivo di massimizzare competitività e performance. Inoltre, Edison Next è attiva nel settore della circular economy e dei servizi ambientali ed è impegnata nello sviluppo del mercato del biometano e dell’idrogeno. Edison Next ha le competenze e gli asset per fornire soluzioni integrate attraverso un approccio end-to-end: dalla consulenza energetica ed ambientale e dalla definizione degli obiettivi di decarbonizzazione, fino all’identificazione di una roadmap con l’individuazione delle soluzioni, alla progettazione e realizzazione degli interventi e al monitoraggio dei risultati. Innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo sono essenziali, tanto per cogliere le nuove opportunità in campo energetico quanto per vincere le sfide dei cambiamenti climatici ed economici in corso. Per questo Edison Next è fortemente impegnata sui fronti della tutela ambientale, dell’ottimizzazione energetica e dello sviluppo dei gas verdi. Edison Next è presente in Italia, Spagna e Polonia con più di 3.600 persone presso oltre 110 siti industriali, 2.500 strutture (pubbliche e private) e oltre 320 città.

