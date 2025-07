(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 31 July 2025 NOTA FARNESINA – Tajani al Premier palestinese Mustafa e alla Ministra degli Esteri Aghabekian: “L’Italia in prima linea per gli aiuti al popolo palestinese a Gaza”

Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha avuto oggi pomeriggio due colloqui telefonici con il Primo Ministro dell’Autorità Nazionale Palestinese Mohammad Mustafa e con la Ministra degli Affari Esteri Varsen Aghabekian.

Il Ministro ha fatto il punto sulle ultime iniziative umanitarie decise dell’Italia, fra cui una nuova evacuazione di bambini palestinesi malati nelle prossime settimane con relativi accompagnatori, per un totale di 50 persone; lo stanziamento di ulteriori 5 milioni di euro per l’acquisto di beni alimentari; l’ingresso di nuovi aiuti umanitari e l’organizzazione di lanci aerei di aiuti alimentari nei prossimi giorni. Il Ministro ha anche ricordato l’azione diplomatica nei confronti del governo israeliano affinché sblocchi gli aiuti rimasti fermi e consenta l’ingresso di altri beni italiani dalla Giordania.

Tajani ha rinnovato l’appello per un cessate il fuoco immediato, per il rilascio degli ostaggi in mano ad Hamas e ha confermato gli sforzi di mediazione degli USA, del Qatar e dell’Egitto.

Il Ministro Tajani ha espresso ai due interlocutori i sentimenti di vicinanza di fronte alle immagini di sofferenza e distruzione a Gaza e ha confermato la solidarietà e il sostegno del governo italiano all’Autorità Nazionale Palestinese, ribadito anche durante la Conferenza ONU sulla situazione a Gaza conclusasi ieri a New York. La Ministra palestinese ha ringraziato per il contributo attivo dell’Italia alla preparazione della Conferenza, co-presiedendo con l’Indonesia il Gruppo sulla sicurezza e ha espresso soddisfazione per il documento adottato a fine dei lavori, che include impegni concreti per sostenere la governance dell’Autorità Palestinese e la soluzione dei Due Stati.

Il Premier Mustafa ha ringraziato il Ministro Tajani per la prosecuzione dell’assistenza offerta alla popolazione di Gaza e ai bambini palestinesi malati e per l’azione volta a sbloccare e far entrare a Gaza gli aiuti umanitari. Tajani ha formulato alla Ministra degli Esteri Aghabekian l’invito a effettuare una visita a Roma.