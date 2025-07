Comunicato stampa – Consiglio Comunale Courmayeur 31 luglio 2025

(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2025

Consiglio Comunale Courmayeur 31 luglio 2025

Il Consiglio Comunale di Courmayeur si è riunito nel pomeriggio di giovedì 31 luglio per la trattazione dell’ordine del giorno composto 12 punti. Assenti giustificati i consiglieri del gruppo SìAMo Courmayeur, Iris Voyat e André Savoye. A seguito dell’approvazione dei verbali della seduta precedente l’assemblea si è concentrata sugli altri punti.

ASSESTAMENTO GENERALE, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027

L’assemblea ha proceduto all’analisi del documento contabile presentato dal vice Sindaco. La variazione di bilancio si attesta su complessivi 589.120 mila euro. Nel capitolo delle maggiori spese, tra gli altri, figurano impegni per l’efficientamento energetico del Comune, interventi di manutenzione straordinaria per strade comunali, tra cui strada Peuterey/Purtud (125mila euro), manutenzioni straordinarie per impianti sportivi e aree verdi. A seguito della variazione risultano confermati il pareggio e gli equilibri di bilancio previsti dall’ordinamento finanziario e contabile. Il pareggio di bilancio aggiornato si attesta quindi per il 2025 sulla cifra di 37mln 817mila euro. La delibera è stata approvata con 9 voti favorevoli del Gruppo SìAmo Courmayeur e 4 contrari del gruppo Esprit Courmayeur.

SENTENZA TAR VALLE D’AOSTA 51/22. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – La deliberazione, approvata con 9 voti favorevoli (SìAMO Courmayeur) e 4 contrari (Esprit Courmayeur), prende atto della sentenza con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta (Sezione Unica) ha condannato l’Amministrazione comunale a rifondere al signor Marco Busanelli le spese del giudizio relative ad una controversia in materia di permessi a costruire. L’importo complessivo di euro 3.568, quale debito fuori bilancio, è spesa che troverà imputazione sul bilancio di previsione triennio 2025/2027.

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2025/2027. PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA N. 3 – Il documento prende atto del prelievo dal fondo di riserva di complessivi 50mila euro per la copertura di diverse spese. In particolare, 30 mila euro per manutenzione aree verdi e 20 mila euro per manutenzione alla rete acque bianche.

VARIANTE NON SOSTANZIALE N. 21 AL PRG VIGENTE, INERENTE LA MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DI ALCUNI EDIFICI SPARSI – ADOZIONE – L’Assessore all’Urbanistica ha relazionato sulla delibera che è relativa alla classificazione di alcuni edifici e ruderi sul territorio comunale. Sono state di fatto aggiornate e modificate le classificazioni di 13 ruderi, di cui 11 già presenti in precedente elenco, e 2 di nuovo inserimento. La delibera è stata approvata con 9 voti favorevoli (SìAMO Courmayeur) e 4 contrari (Esprit Courmayeur).

CONVENZIONE PER FABBRICATI AD USO ABITAZIONE PRINCIPALE O PERMANENTE “PRIMA CASA” – ART. 21 DELLE N.T.A. DEL PRG VIGENTE. MODIFICA DEGLI ALLEGATI A) E B) DELLA DC 14/2022 E APPROVAZIONE TESTO PER ABITAZIONI “PRIMA CASA” PER MOTIVI LAVORATIVI.

L’assemblea ha approvato le bozze delle convenzioni per la realizzazione di prima casa, sia per i soggetti privati che per i promotori degli interventi. È stata, inoltre, approvata la bozza della convenzione per la realizzazione di prima casa – Abitazioni per persone che hanno necessità di abitare nel Comune per motivi lavorativi. La delibera fa seguito a quanto già discusso e approvato nell’ultimo consiglio comunale e introduce i requisiti soggettivi per la prima casa. Il documento è stato approvato con 9 voti favorevoli (SìAMO Courmayeur) e 4 contrari (Esprit Courmayeur).

CONVENZIONE CON SOC. CHG PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN FRAZ. VILLAIR INFERIORE – La deliberazione approva la modifica alla convenzione per la realizzazione di un parcheggio in Fraz. Villair inferiore. La società CHG realizzerà una cabina elettrica sul terreno di proprietà comunale (su necessità di Deval), il Comune concede a CHG il diritto di superficie per anni 99. Tenuto conto dell’interesse generale a migliorare il servizio di fornitura di energia elettrica per la comunità e dell’apporto da parte del privato CHG, l’amministrazione cede il diritto a titolo gratuito. La società CHG si fa carico di ogni onere connesso alla realizzazione della cabina. I termini di ultimazione dei lavori (compresi i collaudi) di cui alla convenzione in essere vengono prorogati al 31/12/2026. La delibera è stata approvata con 9 voti favorevoli (SìAMO Courmayeur) e 4 astensioni (Esprit Courmayeur).

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI STRADA PEUTEREY/PURTUD – Sarà pari a euro 395.657 (Iva inclusa) il costo complessivo dei lavori per la manutenzione straordinaria del tratto di strada Peuterey/Purtud. La deliberazione del progetto di fattibilità tecnico-economico è stato approvato dall’assemblea con il voto favorevole del Gruppo SìAMO Courmayeur e l’astensione del Gruppo Esprit Courmayeur.

Sono poi state approvate due delibere nell’ambito di azioni pilota di gestione multirischio del progetto Interreg VI A France-Italia – Alcotra PREVRISK CC. L’avvio dei livelli successivi di progettazione per entrambi gli interventi, rispetto a quanto approvato, restano condizionati al successivo e conseguente stanziamento a bilancio delle risorse economiche necessarie.

INTERREG VI-A FRANCE-ITALIA ALCOTRA PREVRISK CC – AZIONE PILOTA DI GESTIONE MULTIRISCHIO: ZONA BRENVA REALIZZAZIONE VALLI DI CONTENIMENTO IN MATERIALE NATURALE – APPROVAZIONE PFTE.

· Rallentare e stoccare le masse nevose in scorrimento provenienti dal ghiacciaio di Entrèves e del Thoula;

· Progettare rilevati in terra o materiale lapideo per il contenimento e/o la deviazione delle masse nevose delle valanghe;

· Ottimizzare la disposizione delle opere in funzione del reticolo idrografico, della rete sentieristica e della viabilità rurale esistenti;

· Valutare l’efficacia delle opere rispetto alla componente nubiforme delle valanghe;

· Utilizzare materiali lapidei locali, includendo materiali di risulta provenienti da fenomeni di dissesto (es. frane, alluvioni), ove compatibile;

· Minimizzare l’impatto ambientale, prevedendo interventi di ripristino e mitigazione tramite l’impiego di specie vegetali autoctone compatibili con il contesto ambientale e i fenomeni in atto;

· Definire un programma di intervento efficace ma flessibile, che tenga conto delle variabilità nella disponibilità e pezzatura dei materiali da impiegare.

INTERREG VI-A FRANCE-ITALIA ALCOTRA PREVRISK CC – AZIONE PILOTA DI GESTIONE MULTIRISCHIO: ZONA MARAIS REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE.

L’obiettivo del progetto è la realizzazione delle opere di difesa dalle valanghe, è la riduzione ed il contenimento del rischio nell’area del Marais (SS 26 DIR, Strada Comunale Larzey/ Entrèves, Campo sportivo).

A fine lavori la Presidente del Consiglio ha voluto ringraziare l’assemblea per l’opportunità offerta di poter ricoprire il ruolo istituzionale nel corso dei cinque anni e per la crescita personale che questo ha significato.

A chiudere la seduta sono state le comunicazioni del Sindaco e alcune riflessioni di fine mandato che il Sindaco e il gruppo Esprit Courmayeur hanno voluto evidenziare.

Tra le comunicazioni, il Sindaco ha ripercorso gli eventi delle colate detritiche del 20 luglio, a seguito di una perturbazione imprevista e ha annunciato le riprese del Film “Bianco” che interesseranno Courmayeur nel mese di settembre. Il film ripercorre quanto avvenuto nel 1961 sul pilone centrale del Freney a Bonatti e altri due compagni italiani. Le riprese ai piedi del Monte Bianco saranno realizzate dal 15 settembre per circa 10 gg.

In chiusura il Sindaco ha rivolto un ringraziamento finale a tutti i consiglieri per l’impegno che ognuno ha messo in campo, in base ai propri ruoli e competenze, mantenendo sempre un comportamento degno di un luogo istituzionale.

Per rivedere i lavori del Consiglio comunale – urly.it/31bq_0

Moreno Vignolini

Ufficio stampa – Comune di Courmayeur