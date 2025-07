TURISMO: OGGI IL MINISTRO SANTANCHÈ E IL PRESIDENTE ACQUAROLI PRESENTANO LE STRATEGIE AVVIATE E I RISULTATI PER IL TERRITORIO – SENIGALLIA ROTONDA A MARE

(AGENPARL) - Roma, 30 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 30 July 2025 Si inoltra

INVITO STAMPA

TURISMO: IL MINISTRO SANTANCHÈ E IL PRESIDENTE ACQUAROLI PRESENTANO LE STRATEGIE AVVIATE E I RISULTATI PER IL TERRITORIO

Mercoledì 30 luglio – ore 14.30 – Senigallia, Rotonda a Mare

Il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, sarà nelle Marche mercoledì 30 luglio per una serie di appuntamenti istituzionali. In questa occasione, terrà una conferenza stampa con il Presidente della Regione Marche e delegato al Turismo, Francesco Acquaroli, per illustrare le politiche messe in campo dal Governo e dalla Regione sul fronte turistico.

A dare il benvenuto il Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti.

La conferenza stampa si terrà alle ore 14.30 presso la Rotonda a Mare di Senigallia.

________________________________